Alanya'da nöbetçi eczaneler (20.09.2018)

20 EYLÜL Perşembe günü Alanya , Mahmutlar , Konaklı , bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
ŞİRİN ECZANESİ
0(242) 513-14-16 SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI YANI
DEFNE ECZANESİ
0(242) 511-57-24 ŞEVKET TOKUŞ CD. HACET KAVŞAĞI VESTEL YANI SIEMENS KARŞISI NO: 8/A
EYUP ECZANESİ
0(242) 515-31-30 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
MERVE NUR ECZANESİ
0(242) 513-85-65 BARBAROS CAD. CEBECİ 1 SİTESİ NO:72/A DOMİNOS PİZZA YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
YENİ KONAKLI ECZANESİ
0(242) 565-37-54