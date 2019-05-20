Alanya'da nöbetçi eczaneler (20.05.2019)

20 MAYIS 2019 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ
0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI
KASAPOĞLU ECZANESİ
0(242) 511-85-55 GÜLLERPINARI MH. 25 M.LIK YOL ÜZERI HACET KÖPRÜSÜ SÜVARI GIYIM ÇAPRAZI
HİDAYET ECZANESİ
0(242) 511-41-51 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI
MAHMUTLAR
KARGICAK ECZANESİ
0(242) 526-26-27 KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ
0(242) 565-32-91 KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI