Alanya'da nöbetçi eczaneler (19.11.2019)

ALANYA MERKEZ

SELCEN ECZANESİ

0(242) 519-07-85SEKERHANE MH.YAŞAM HASTANESİ ALTI 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI ÜSTÜ KÖY DOLMUŞLARI GİRİŞİ

DEFNE ECZANESİ

0(242) 511-57-24ŞEVKET TOKUŞ CD. HACET KAVŞAĞI VESTEL YANI SIEMENS KARŞISI NO: 8/A

SARE ECZANESİ

0(242) 538-81-00OBA MAH. YENİ DEVLET HASTANESİ ACİL ÇIKIŞ YANI

MAHMUTLAR

AYDOĞDU ECZANESİ

0(242) 528-73-21ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A

KONAKLI

DİKER BÜYÜK ECZANESİ

0(242) 538-76-70MERKEZ MAH. FATIH CAD. SAĞLIK OCAĞI YANI NO:156/A KONAKLI