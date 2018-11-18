Alanya'da nöbetçi eczaneler (18.11.2018)

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0(242) 511-39-04 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:72/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
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GÖKTAŞ ECZANESİ
0(242) 528-46-14 VATAN CAD. CEZAEVİ KAVŞAĞI SARISOY REST. YANI NO:12/D
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0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. NO:156/A KONAKLI