Alanya'da nöbetçi eczaneler (17.11.2018)

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ALANYA MERKEZ
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0(242) 513-05-55 SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
İKSİR ECZANESİ
0(242) 538-91-30 OBA MAH. FABRİKA CAD. NO:11/A DİŞ HASTANESİ AŞAĞISI,MAKİ KARŞISI,YEŞİL ÇAM KAHVESİ YANI
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI