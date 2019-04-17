Alanya'da nöbetçi eczaneler (17.04.2019)

17 NİSAN 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da
ALANYA MERKEZ
GÜNEŞ ECZANESİ
0(242) 511-86-07 SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI
TURUNÇ ECZANESİ
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
AKÇALIOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-86-45 OBA MAH. FİDANLIK CAD. ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. YANI NO: 88/D
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
NUMAN ECZANESİ
0(553) 405-24-29 TELATİYE MAH. VATAN CAD. PAZAR YERİ SOK.MEDİKAL YANI NO:4/A KONAKLI/ALANYA