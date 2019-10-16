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Alanya'da nöbetçi eczaneler (16.10.2019)

16 Ekim 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 16.10.2019, 08:51
Alanya'da nöbetçi eczaneler (16.10.2019)
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ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ
0(242) 519-33-55SARAY MAHALLESİ BAŞKENT HASTANESİ ARKASI MİGROS MARKET YANI
SAĞLIK ECZANESİ
0(242) 513-66-67KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
MAYA ECZANESİ
0(242) 514-23-83CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. NO:47/B ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ KARŞISI ALANYA
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ
0(242) 528-72-20ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
NUMAN ECZANESİ
0(242) 565-20-01TELATİYE MAH. VATAN CAD. PAZAR YERİ SOK.MEDİKAL YANI NO:4/A KONAKLI/ALANYA

#Alanya #nöbetçi eczane
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Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:40
Güneş 06:59
Öğle 12:48
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
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