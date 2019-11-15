Alanya'da nöbetçi eczaneler (15.11.2019)

ALANYA MERKEZ

TURUNÇ ECZANESİ

0(242) 522-05-77SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI

FİLİZ ECZANESİ

0(242) 513-04-04SARAY MH. KÜLTÜR CD. BASKENT HASTANESI ACIL YANI

ALAİYE ECZANESİ

0(242) 519-34-35GÜLLERPINARI MAH. HUNDAİ BAYİİ ARKASI 3 NOLU SAGLIK OCAGI YANI

MAHMUTLAR

HACETTEPE ECZANESİ

0(242) 528-60-59MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. 152/A

KONAKLI

ÇAĞRICI ECZANESİ

0(242) 565-37-71KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA