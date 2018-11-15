Alanya'da nöbetçi eczaneler (15.11.2018)

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ALANYA MERKEZ
DEFNE ECZANESİ
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ALPER ECZANESİ
0(242) 512-88-14 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BATI ÇAPRAZI
AYNUR ECZANESİ
0(242) 538-91-99 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI NO:5/A ALANYA
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA