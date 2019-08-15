banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Alanya'da nöbetçi eczaneler (15.08.2019)

15 Ağustos 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 15.08.2019, 08:11 Melike Temir
Alanya'da nöbetçi eczaneler (15.08.2019)
banner404

ALANYA MERKEZ
GÜNEŞ ECZANESİ
0(242) 511-86-07 SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI
TURUNÇ ECZANESİ 
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
GÖKSU ECZANESİ
0(242) 513-62-79 SEKERHANE MH. SEVKET TOKUÇ CD 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI KARSISI
GÜNEYLİOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-11-13 GÜLLERPINARI MH. HASANAKÇALIOGLU CD. DAYIOGLU OTO YIKAMA KARSISI
NUR ECZANESİ 
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ 
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ 
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. SAĞLIK OCAĞI YANI NO:156/A KONAKLI

#Alanya #nöbetçi eczane #Mahmutlar #Konaklı
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545