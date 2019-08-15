Alanya'da nöbetçi eczaneler (15.08.2019)
15 Ağustos 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler 15.08.2019, 08:11 Melike Temir
ALANYA MERKEZ
GÜNEŞ ECZANESİ
0(242) 511-86-07 SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI
TURUNÇ ECZANESİ
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
GÖKSU ECZANESİ
0(242) 513-62-79 SEKERHANE MH. SEVKET TOKUÇ CD 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI KARSISI
GÜNEYLİOĞLU ECZANESİ
0(242) 513-11-13 GÜLLERPINARI MH. HASANAKÇALIOGLU CD. DAYIOGLU OTO YIKAMA KARSISI
NUR ECZANESİ
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. SAĞLIK OCAĞI YANI NO:156/A KONAKLI
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