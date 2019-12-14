Alanya'da nöbetçi eczaneler (14.12.2019)

ALANYA MERKEZ

BİLGE ECZANESİ

0(242) 512-75-44SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:15 ALANYA

KASAPOĞLU ECZANESİ

0(242) 511-85-55GÜLLERPINARI MH. 25 M.LIK YOL ÜZERI HACET KÖPRÜSÜ SÜVARI GIYIM ÇAPRAZI

ALAİYE ECZANESİ

0(242) 519-34-35GÜLLERPINARI MAH. HUNDAİ BAYİİ ARKASI 3 NOLU SAGLIK OCAGI YANI

MAHMUTLAR

ERDEM ECZANESİ

0(242) 528-46-50MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR

KONAKLI

MERCAN ECZANESİ

0(242) 565-32-85TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA