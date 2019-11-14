Alanya'da nöbetçi eczaneler (14.11.2019)

ALANYA MERKEZ

ECE ECZANESİ

0(242) 522-32-42SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI

TOROS ECZANESİ

0(242) 513-44-20SEKERHANE MAH.BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YANI DOLMUS DURAGI IÇI

HİDAYET ECZANESİ

0(242) 511-41-51OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI

MAHMUTLAR

DERİN ECZANESİ

0(242) 528-72-20ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87

KONAKLI

NUMAN ECZANESİ

0(242) 565-20-01TELATİYE MAH. VATAN CAD. PAZAR YERİ SOK.MEDİKAL YANI NO:4/A KONAKLI/ALANYA