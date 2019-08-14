Alanya'da nöbetçi eczaneler (14.08.2019)
14 Ağustos 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler 14.08.2019, 08:15 Melike Temir
ALANYA MERKEZ
ŞÜKRAN ECZANESİ
0(242) 522-23-73 SARAY MH. SUGÖZÜ CD. SIFA POLIKLINIGI KARSISI
HAYAT ECZANESİ
0(242) 513-48-14 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI MEVKİİ 1 NOLU SAGLIK OCAGI ALTI
SU ECZANESİ
0(242) 512-12-17 GÜLLER PINARI MAH. 25 MT YOL LİDERPAÇA KARŞISI DENİZATI APT.
ERENLEROBA ECZANESİ
0(242) 538-70-68 CAMİ ALANI MAH. ÇARŞAMBA CAD. OBA
MAHMUTLAR
KARGICAK ECZANESİ
0(242) 526-26-27 KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI
Günün Anketi Tümü