Alanya'da nöbetçi eczaneler (13.11.2019)

ALANYA MERKEZ

ÖZNUR ECZANESİ

0(242) 522-26-27KADIPASA MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI YANI 26/C

ARIKAN ECZANESİ

0(242) 513-53-52SEKERHANE MH.ÖZEL YASAM HASTANESI KARSISI

SİNAN ECZANESİ

0(242) 514-29-28OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAPRAZI NO: 88/A

MAHMUTLAR

ERDEM ECZANESİ

0(242) 528-46-50MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR

KONAKLI

ÇAĞRICI ECZANESİ

0(242) 565-37-71KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA