Alanya'da nöbetçi eczaneler (13.10.2018)

13 Ekim Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (13.10.2018)
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13 EKİM  Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczane ler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
TUNA ECZANESİ 
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
ŞİRİN ECZANESİ 
0(242) 513-14-16 SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI YANI
FARUK ECZANESİ 
0(242) 514-23-39 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. POLİKLİNİK KARŞISI İBİŞLER PETROL KARŞISI
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ 
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ 
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA

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