Alanya'da nöbetçi eczaneler (13.02.2019)

13 Şubat 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (13.02.2019)
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13 ŞUBAT 2019 Çarşamba günü AlanyaMahmutlarKonaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
ÖZNUR ECZANESİ 
0(242) 522-26-27 KADIPASA MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI YANI 26/C
KAMBUROĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-50-80 ŞEVKET TOKUŞ CAD.25 MTLİK YOL ÜZERİ DENİZBANK YANI AYDOĞAN KUYUMCU KARŞISI
OBA YÜKSEK ECZANESİ 
0(242) 538-98-98 OBA MAH. EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL KARŞISI / ALANYA
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ 
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ 
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. NO:156/A KONAKLI

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