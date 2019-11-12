Alanya'da nöbetçi eczaneler (12.11.2019)

ALANYA MERKEZ

BİLGE ECZANESİ

0(242) 512-75-44SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:15 ALANYA

SAĞLIK ECZANESİ

0(242) 513-66-67KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI

SU ECZANESİ

0(242) 512-12-17GÜLLER PINARI MAH. 25 MT YOL LİDERPAÇA KARŞISI DENİZATI APT.

MAHMUTLAR

CEMRE ECZANESİ

0(242) 528-80-50BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. DEHA OTEL YANI

KONAKLI

DİKER BÜYÜK ECZANESİ

0(242) 538-76-70MERKEZ MAH. FATIH CAD. SAĞLIK OCAĞI YANI NO:156/A KONAKLI