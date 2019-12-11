Alanya'da nöbetçi eczaneler (11.12.2019)

BAŞAK ECZANESİ

0(242) 522-20-72SARAY MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI

TOROS ECZANESİ

0(242) 513-44-20SEKERHANE MAH.BELEDİYE DÜĞÜN SALONU YANI DOLMUS DURAGI IÇI

AYDOĞAN ECZANESİ

0(242) 513-36-26OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI İMAMOĞLU MARKET YANI

MAHMUTLAR

AYDOĞDU ECZANESİ

0(242) 528-73-21ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A

KONAKLI

ÇAĞRICI ECZANESİ

0(242) 565-37-71KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA