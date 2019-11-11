Alanya'da nöbetçi eczaneler (11.11.2019)

ALANYA MERKEZ

GÜNEŞ ECZANESİ

0(242) 511-86-07SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI

GÜLERYÜZ ECZANESİ

0(242) 511-90-05KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI

SARE ECZANESİ

0(242) 538-81-00OBA MAH. YENİ DEVLET HASTANESİ ACİL ÇIKIŞ YANI

MAHMUTLAR

AKSOY ECZANESİ

0(242) 528-68-73BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:119/C

KONAKLI

MERCAN ECZANESİ

0(242) 565-32-85TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA