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Alanya'da nöbetçi eczaneler (11.10.2019)

11 Ekim 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 11.10.2019, 08:19
Alanya'da nöbetçi eczaneler (11.10.2019)
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ALANYA MERKEZ
TUĞBA ECZANESİ
0(242) 513-33-49SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI KARSISI
DEFNE ECZANESİ
0(242) 511-57-24ŞEVKET TOKUŞ CD. HACET KAVŞAĞI VESTEL YANI SIEMENS KARŞISI NO: 8/A
AYDOĞAN ECZANESİ
0(242) 513-36-26OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI İMAMOĞLU MARKET YANI
MAHMUTLAR
ANADOLU ECZANESİ
0(242) 528-81-88MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. ÇAKIR RESİDANCE YAPI KREDİ BANKASI YANI
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ
0(242) 565-32-85TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA

#Alanya #nöbetçi eczane
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Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:35
Güneş 06:55
Öğle 12:49
İkindi 16:01
Akşam 18:33
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
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