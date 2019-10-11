Alanya'da nöbetçi eczaneler (11.10.2019)

ALANYA MERKEZ

TUĞBA ECZANESİ

0(242) 513-33-49SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI KARSISI

DEFNE ECZANESİ

0(242) 511-57-24ŞEVKET TOKUŞ CD. HACET KAVŞAĞI VESTEL YANI SIEMENS KARŞISI NO: 8/A

AYDOĞAN ECZANESİ

0(242) 513-36-26OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI İMAMOĞLU MARKET YANI

MAHMUTLAR

ANADOLU ECZANESİ

0(242) 528-81-88MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. ÇAKIR RESİDANCE YAPI KREDİ BANKASI YANI

KONAKLI

MERCAN ECZANESİ

0(242) 565-32-85TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA