Alanya'da nöbetçi eczaneler (11.08.2019)
11 Ağustos 2019 Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
Nöbetçi Eczaneler 11.08.2019, 07:39 Melike Temir
ALANYA MERKEZ
AKSU ECZANESİ
0(242) 512-46-83 GÜLLERPINARI MAH. H. AKÇALIOGLU CAD. 5/E ALANYA/ANTALYA
ARIKAN ECZANESİ
0(242) 513-53-52 SEKERHANE MH.ÖZEL YASAM HASTANESI KARSISI
OBA YÜKSEK ECZANESİ
0(242) 538-98-98 OBA MAH. EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL KARŞISI / ALANYA
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:119/C
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ
0(242) 565-32-91 KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI
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