Alanya'da nöbetçi eczaneler (10.11.2018)

10 KASIM 2018 Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
TUNA ECZANESİ
0(242) 519-03-11 KADIPAŞA MAH. TEL SOK. 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI
KOÇAK ECZANESİ
0(242) 513-65-67 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI YANI
OBA YÜKSEK ECZANESİ
0(242) 538-98-98 OBA MAH. FİDANLIK CAD.ŞÜKRÜ KIR APT. NO:64/C ALANYA
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
KONAKLI
ÇAĞRICI ECZANESİ
0(242) 565-37-71 KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA