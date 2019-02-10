Alanya'da nöbetçi eczaneler (10.02.2019)

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ALANYA ECZANESİ
0(242) 513-20-07 GÜLLER PINARI MH. ESREF KAHVECIOGLU CD. BÜYÜK OTEL KARSISI
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0(242) 515-31-30 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AİLE ECZANESİ
0(242) 528-80-44 MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CAD. PTT KARŞISI NO:90/A ALANYA
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IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA