Alanya'da nöbetçi eczaneler (09.11.2019)

ALANYA MERKEZ

BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ

0(242) 513-05-55SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI

NOYAN ECZANESİ

0(242) 513-49-08SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI

AY ECZANESİ

0(242) 515-17-18CİKCİLLİ MEYDAN PAZARI GİRİŞİ KİPA ARKASI

MAHMUTLAR

ANILGAN ECZANESİ

0(242) 528-62-004 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI

KONAKLI

ÇAĞRICI ECZANESİ

0(242) 565-37-71KONAKLI MAH. KEMAL ATLI SEMT POLİKLİNİĞİ ARKASI - YAVUZ ELEKTRİK YANI KONAKLI/ALANYA