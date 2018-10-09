Alanya'da nöbetçi eczaneler (09.10.2018)

9 Ekim Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (09.10.2018)
banner404

9 EKİM  Salı günü Alanya , Mahmutlar , Konaklı , bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczane ler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
KAMBUROĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-50-80 ŞEVKET TOKUŞ CAD.25 MTLİK YOL ÜZERİ DENİZBANK YANI AYDOĞAN KUYUMCU KARŞISI
DEFNE ECZANESİ 
0(242) 511-57-24 ŞEVKET TOKUŞ CD. HACET KAVŞAĞI VESTEL YANI SIEMENS KARŞISI NO: 8/A
AKÇALIOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-86-45 OBA MAH. FİDANLIK CAD. ALANYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. YANI NO: 88/D
MAHMUTLAR
AKGÜN ECZANESİ 
0(242) 528-67-17 MENDERES BULVARI ESKİ BELEDİYE BİNASI KARŞISI NO:1
KONAKLI
EFE ECZANESİ 
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (09.10.2018)
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (09.10.2018)
  1. GÜNCEL

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479