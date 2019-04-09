Alanya'da nöbetçi eczaneler (09.04.2019)

8 Nisan 2019 Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (09.04.2019)
banner404

9 NİSAN Salı günü AlanyaMahmutlarKonaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da

ALANYA MERKEZ
GÜLERYÜZ ECZANESİ 
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
ALPER ECZANESİ 
0(242) 512-88-14 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BATI ÇAPRAZI
SARE ECZANESİ 
0(242) 538-81-00 OBA MAH. YENİ DEVLET HASTANESİ ACİL ÇIKIŞ YANI
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ 
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ 
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Meteoroloji Alanya'yı uyardı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Alanya'yı uyardı! Kuvvetli geliyor
  1. HAVA DURUMU

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479