Alanya'da nöbetçi eczaneler (08.04.2019)

8 NİSAN Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da
ALANYA MERKEZ
BÜKE ECZANESİ
0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI
ECE ECZANESİ
0(242) 522-32-42 SARAY MH. SU GÖZÜ CD. SIFA TIP MERKEZI KARSISI
NUR ECZANESİ
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
KARGICAK ECZANESİ
0(242) 526-26-27 KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI
KONAKLI
DİKER BÜYÜK ECZANESİ
0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. NO:156/A KONAKLI