Alanya'da nöbetçi eczaneler (07.10.2019)

ALANYA MERKEZ

SEVİNDİ ECZANESİ

0(242) 513-21-57HAYATE HANIM CAD. NO:14/D SEKERBANK KARSISI

ŞİRİN ECZANESİ

0(242) 513-14-16SARAY MH. YUNUS EMRE CD. BASKENT HASTANESI YANI

MAYA ECZANESİ

0(242) 514-23-83CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. NO:47/B ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ KARŞISI ALANYA

MAHMUTLAR

KARGICAK ECZANESİ

0(242) 526-26-27KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI

KONAKLI

DİKER BÜYÜK ECZANESİ

0(242) 538-76-70MERKEZ MAH. FATIH CAD. SAĞLIK OCAĞI YANI NO:156/A KONAKLI