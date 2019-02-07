Alanya'da nöbetçi eczaneler (07.02.2019)

7 ŞUBAT 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
BİLGE ECZANESİ
0(242) 512-75-44 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:15 ALANYA
AKSU ECZANESİ
0(242) 512-46-83 GÜLLERPINARI MAH. H. AKÇALIOGLU CAD. 5/E ALANYA/ANTALYA
GÜLAY ECZANESİ
0(242) 515-13-63 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
CEMRE ECZANESİ
0(242) 528-80-50 BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. SANAY PAST. YANI
KONAKLI
EFE ECZANESİ
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA