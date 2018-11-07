Alanya'da nöbetçi eczaneler (06.11.2018)

7Kasım çarşamaba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (06.11.2018)
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7 KASIM çarşamba  günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ

Nöbetçi Eczane : BİLGE ECZANESİ
Telefon : 0(242) 512-75-44
Adres : SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:15 ALANYA

Nöbetçi Eczane : GÜLERYÜZ ECZANESİ
Telefon : 0(242) 511-90-05
Adres : KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI 

Nöbetçi Eczane : AY ECZANESİ
Telefon : 0(242) 515-17-18
Adres : CİKCİLLİ MEYDAN PAZARI GİRİŞİ KİPA ARKASI

MAHMUTLAR

Nöbetçi Eczane : CEMRE ECZANESİ
Telefon : 0(242) 528-80-50
Adres : BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. SANAY PAST. YANI

KONAKLI

Nöbetçi Eczane : YENİ MEVLANA ECZANESİ
Telefon : 0(242) 565-36-00
Adres : KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI

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