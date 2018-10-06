Alanya'da nöbetçi eczaneler (06.10.2018)

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ALANYA MERKEZ
AKSU ECZANESİ
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KOÇAK ECZANESİ
0(242) 513-65-67 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI YANI
SU ECZANESİ
0(242) 512-12-17 GÜLLER PINARI MAH. 25 MT YOL LİDERPAÇA KARŞISI DENİZATI APT.
MAHMUTLAR
CEMRE ECZANESİ
0(242) 528-80-50 BARBOROS CAD. NO:52 CEBECİ 8 SİT. SANAY PAST. YANI
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00