Alanya'da nöbetçi eczaneler (06.08.2019)

ALANYA MERKEZ

BÜKE ECZANESİ

0(242) 519-33-55 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ BATISI MİGROS YANI

ŞÜKRAN ECZANESİ

0(242) 522-23-73 SARAY MH. SUGÖZÜ CD. SIFA POLIKLINIGI KARSISI

AYDOĞAN ECZANESİ

0(242) 513-36-26 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI İMAMOĞLU MARKET YANI

MAHMUTLAR

ANILGAN ECZANESİ

0(242) 528-62-00 4 YOL MEVKİİ, GOLD CİTY OTEL KAVŞAĞI DORİS AYTUR OTEL KARŞISI

KONAKLI

DİKER BÜYÜK ECZANESİ

0(242) 538-76-70 MERKEZ MAH. FATIH CAD. SAĞLIK OCAĞI YANI NO:156/A KONAKLI