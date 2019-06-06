Alanya'da nöbetçi eczaneler (06.06.2019)

6 Haziran 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (06.06.2019)
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5 Haziran 2019 Perşembe günü AlanyaMahmutlarKonaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..

ALANYA MERKEZ
FİLİZ ECZANESİ 
0(242) 513-04-04 SARAY MH. KÜLTÜR CD. BASKENT HASTANESI ACIL YANI
ŞAHİN ECZANESİ 
0(242) 513-49-23 25 METRELİK YOL ÜZERİ HACET KÖPRÜSÜ HANCI PASTANESİ YANI
GÜLER ECZANESİ 
0(242) 511-39-04 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:72/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ 
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
NUMAN ECZANESİ 
0(553) 405-24-29 TELATİYE MAH. VATAN CAD. PAZAR YERİ SOK.MEDİKAL YANI NO:4/A KONAKLI/ALANYA

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