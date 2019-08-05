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Alanya'da nöbetçi eczaneler (05.08.2019)

05 Ağustos 2019 Pazartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Nöbetçi Eczaneler 05.08.2019, 08:01 Melike Temir
Alanya'da nöbetçi eczaneler (05.08.2019)
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ALANYA MERKEZ
SAĞLIK ECZANESİ 
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
ALPER ECZANESİ 
0(242) 512-88-14 SEVKET TOKUÇ CAD. 25 M.LIK YOL GARANTI BATI ÇAPRAZI
SİNAN ECZANESİ 
0(242) 514-29-28 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAPRAZI NO: 88/A
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ 
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
MURAT ECZANESİ 
0(242) 565-32-24 GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA

#Alanya #nöbetçi eczane #Mahmutlar #eczaneler listesi #nöbetçi
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