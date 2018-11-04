Alanya'da nöbetçi eczaneler (04.11.2018)

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Nöbetçi Eczane :GÜLER ECZANESİ
Telefon :0(242) 511-39-04
Adres : OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:72/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
Nöbetçi Eczane : ŞÜKRAN ECZANESİ
Telefon :0(242) 522-23-73
Adres :SARAY MH. SUGÖZÜ CD. SIFA POLIKLINIGI KARSISI
MAHMUTLAR
Nöbetçi Eczane :AİLE ECZANESİ
Telefon :
Adres :MAHMUTLAR MAH.BARBAROS CADDESİ. NO:90/A ALANYA/ANTALYA
KONAKLI
Nöbetçi Eczane : EFE ECZANESİ
Telefon : 0(242) 426-42-22
Adres :KONAKLI BELDESI MERKEZ MAH. MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:71/A ALANYA/ANTALYASTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA