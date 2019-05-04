Alanya'da nöbetçi eczaneler (04.05.2019)

4 MAYIS 2019 Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
ALANYA MERKEZ
ALTUNBAŞ ECZANESİ
0(242) 513-60-67 KÜÇÜK HASBAHÇE MAH. 610 SOK. NO:3/B ÇEVREYOLU SEYİR TERASI KAVŞAĞI İSTİKBAL ARKASI ALANYA
NOYAN ECZANESİ
0(242) 513-49-08 SEKERHANE MAH. SEVKET TOKUS CAD. ÖZEL YASAM HASTANESI YANI
GÜLER ECZANESİ
0(242) 511-39-04 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:72/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
MAHMUTLAR
HACETTEPE ECZANESİ
0(242) 528-60-59 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD. 152/A
KONAKLI
YENİ MEVLANA ECZANESİ
0(242) 565-36-00 KALE MAH. ALAADDIN KEYKUBAT BULVARI NO6/B KONAKLI