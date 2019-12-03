Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.12.2019)

ALANYA MERKEZ

FİLİZ ECZANESİ

0(242) 513-04-04SARAY MH. KÜLTÜR CD. BASKENT HASTANESI ACIL YANI

ÖZNUR ECZANESİ

0(242) 522-26-27KADIPASA MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI YANI 26/C

MAYA ECZANESİ

0(242) 514-23-83CUMHURİYET MAH. YAŞAR DOĞU CAD. NO:47/B ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ KARŞISI ALANYA

MAHMUTLAR

ERDEM ECZANESİ

0(242) 528-46-50MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR

KONAKLI

MERCAN ECZANESİ

0(242) 565-32-85TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA