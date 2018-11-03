Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.11.2018)

3 Kasım cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.11.2018)
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3 KASIM cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da

ALANYA MERKEZ

Nöbetçi Eczane : TEZCAN ECZANESİ 
Telefon : 0(242) 513-78-59
Adres : CUMA PAZARI GÜNEY GİRİŞİ ŞEKERCİLER MARKET KARŞISI 3/B (TİCARET ODASI KARŞISI)

Nöbetçi Eczane : SAĞLIK ECZANESİ 
Telefon :0(242) 513-66-67
Adres :KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI

Nöbetçi Eczane : GÜLAY ECZANESİ 
Telefon :0(242) 522-27-28
Adres :CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ

MAHMUTLAR

Nöbetçi Eczane : AKSOY ECZANESİ
Telefon : 0(242) 528-68-73
Adres :BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
 

KONAKLI

Nöbetçi Eczane : MERCAN ECZANESİ 
Telefon :0(242) 565-30-20
Adres :TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA

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