Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.11.2018)

3 KASIM cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da
ALANYA MERKEZ
Nöbetçi Eczane : TEZCAN ECZANESİ
Telefon : 0(242) 513-78-59
Adres : CUMA PAZARI GÜNEY GİRİŞİ ŞEKERCİLER MARKET KARŞISI 3/B (TİCARET ODASI KARŞISI)
Nöbetçi Eczane : SAĞLIK ECZANESİ
Telefon :0(242) 513-66-67
Adres :KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
Nöbetçi Eczane : GÜLAY ECZANESİ
Telefon :0(242) 522-27-28
Adres :CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
Nöbetçi Eczane : AKSOY ECZANESİ
Telefon : 0(242) 528-68-73
Adres :BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
KONAKLI
Nöbetçi Eczane : MERCAN ECZANESİ
Telefon :0(242) 565-30-20
Adres :TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA