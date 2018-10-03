Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.10.2018)

3 Ekim Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.10.2018)
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3 EKİM  Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczane ler listesi yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
GÜLERYÜZ ECZANESİ 
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
ARIKAN ECZANESİ 
0(242) 513-53-52 SEKERHANE MH.ÖZEL YASAM HASTANESI KARSISI
HİDAYET ECZANESİ 
0(242) 511-41-51 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ 
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ 
0(242) 565-32-91 KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI

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