Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.10.2018)

3 EKİM Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczane ler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
GÜLERYÜZ ECZANESİ
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
ARIKAN ECZANESİ
0(242) 513-53-52 SEKERHANE MH.ÖZEL YASAM HASTANESI KARSISI
HİDAYET ECZANESİ
0(242) 511-41-51 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI
MAHMUTLAR
ERDEM ECZANESİ
0(242) 528-46-50 MAHMUTLAR MAH. BARBAROS CAD.NO:158/B YATMAZ TAKSİ YANI MAHMUTLAR
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ
0(242) 565-32-91 KONAKLI MAH. İSTİKLAL CAD. 4/F KONAKLI