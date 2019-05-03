Alanya'da nöbetçi eczaneler (03.05.2019)

3 MAYIS 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
ALANYA MERKEZ
HAYAT ECZANESİ
0(242) 513-48-14 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI MEVKİİ 1 NOLU SAGLIK OCAGI ALTI
ALANYA ECZANESİ
0(242) 513-20-07 GÜLLER PINARI MH. ESREFKAHVECIOGLU CD. BÜYÜK OTEL KARSISI
EYUP ECZANESİ
0(242) 515-31-30 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
AYDOĞDU ECZANESİ
0(242) 528-73-21 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:136B/A
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA