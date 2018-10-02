Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.10.2018)

2 EKİM Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczane ler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
TURUNÇ ECZANESİ
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
GÖKSU ECZANESİ
0(242) 513-62-79 SEKERHANE MH. SEVKET TOKUÇ CD 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI KARSISI
İKSİR ECZANESİ
0(242) 538-91-30 OBA MAH. FABRİKA CAD. NO:11/A DİŞ HASTANESİ AŞAĞISI,MAKİ KARŞISI,YEŞİL ÇAM KAHVESİ YANI
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
MURAT ECZANESİ
0(242) 565-32-24 GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA