Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.10.2018)

2 Ekim Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.10.2018)
banner404

2 EKİM  Salı günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczane ler listesi yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
TURUNÇ ECZANESİ 
0(242) 522-05-77 SARAY MAH. STAD CAD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI KARSISI
GÖKSU ECZANESİ 
0(242) 513-62-79 SEKERHANE MH. SEVKET TOKUÇ CD 25 M.LIK YOL GARANTI BANKASI KARSISI
İKSİR ECZANESİ 
0(242) 538-91-30 OBA MAH. FABRİKA CAD. NO:11/A DİŞ HASTANESİ AŞAĞISI,MAKİ KARŞISI,YEŞİL ÇAM KAHVESİ YANI
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ 
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
MURAT ECZANESİ 
0(242) 565-32-24 GÜZELBAG YOL KAVSAGI KONAKLI ÇARSISI D BLOK NO:49 KONAKLI/ALANYA

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (02.10.2018)
Dikkat Alanya'da Elektrik Kesintisi! (02.10.2018)
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479