Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.08.2019)

02 Ağustos 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.08.2019)
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ALANYA MERKEZ
BERNA AKÇALIOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-05-55 SARAY MAH. STAD CAD. ANADOLU HASTANESİ DOĞU ÇAPRAZI TADIM TANTUNİ YANI
SİPAHİOĞLU ECZANESİ 
0(242) 513-19-27 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI NO:18
NAZ ECZANESİ 
0(242) 513-21-10 OBA MAH. FİDANLIK CAD. No:5/A YENİ DEVLET HASTANESİ KARŞISI
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:119/C
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ 
0(242) 565-32-85 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA

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