Alanya'da nöbetçi eczaneler (02.05.2019)

2 MAYIS 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...
ALANYA MERKEZ
GÜLERYÜZ ECZANESİ
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
AYYÜCE ECZANESİ
0(242) 511-15-61 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:13 ALANYA
SİNAN ECZANESİ
0(242) 514-29-28 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAPRAZI NO: 88/A
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA