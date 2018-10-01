Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.10.2018)

1 Ekim Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.10.2018)
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1 EKİM Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.

ALANYA MERKEZ
SAĞLIK ECZANESİ 
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
HAYAT ECZANESİ 
0(242) 513-48-14 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI MEVKİİ 1 NOLU SAGLIK OCAGI ALTI
FARUK ECZANESİ 
0(242) 514-23-39 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. POLİKLİNİK KARŞISI İBİŞLER PETROL KARŞISI
MAHMUTLAR
GÖKTAŞ ECZANESİ 
0(242) 528-46-14 VATAN CAD. CEZAEVİ KAVŞAĞI SARISOY REST. YANI NO:12/D
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ 
0(242) 565-32-91

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