Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.10.2018)

1 EKİM Pazar günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
SAĞLIK ECZANESİ
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
HAYAT ECZANESİ
0(242) 513-48-14 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI MEVKİİ 1 NOLU SAGLIK OCAGI ALTI
FARUK ECZANESİ
0(242) 514-23-39 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. POLİKLİNİK KARŞISI İBİŞLER PETROL KARŞISI
MAHMUTLAR
GÖKTAŞ ECZANESİ
0(242) 528-46-14 VATAN CAD. CEZAEVİ KAVŞAĞI SARISOY REST. YANI NO:12/D
KONAKLI
UĞUR ECZANESİ
0(242) 565-32-91