Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.08.2019)

01 Ağustos 2019 Perşembe günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.08.2019)
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ALANYA MERKEZ
ÖZNUR ECZANESİ
0(242) 522-26-27 KADIPASA MH. STAD CD. ÖZEL ANADOLU HASTANESI YANI 26/C
HAYAT ECZANESİ 
0(242) 513-48-14 SEKERHANE MH.ECZACILAR CD. CUMA PAZARI MEVKİİ 1 NOLU SAGLIK OCAGI ALTI
NUR ECZANESİ 
0(242) 515-00-70 CİKCİLLİ SAĞLIK OCAĞI YANI ALANYUM ALIŞVERİŞ MERKEZİ ÜSTÜ
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ 
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ 
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA

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