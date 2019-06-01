Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.06.2019)

1 Haziran 2019 Cumartesi günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi..
ALANYA MERKEZ
GÜNEŞ ECZANESİ
0(242) 511-86-07 SEKERHANE MH. CUMAPAZARI GIRISI LCWAIKIKI DOGU YANI
GÜLERYÜZ ECZANESİ
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
AYDOĞAN ECZANESİ
0(242) 513-36-26 OBA MAH. OBA BAŞKENT HAST. SEMT POLİKLİNİĞİ KARŞISI İMAMOĞLU MARKET YANI
MAHMUTLAR
KARGICAK ECZANESİ
0(242) 526-26-27 KARGICAK LUMOS OTEL YANI, KLAS OTEL ARKASI
KONAKLI
MERCAN ECZANESİ
0(242) 565-30-20 TELATIYE MAH. HALYOLU ISTIKLAL CAD. BILA NO KONAKLI/ALANYA