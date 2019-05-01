Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.05.2019)

1 Mayıs 2019 Çarşamba günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.05.2019)
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1 MAYIS 2019 Çarşamba günü AlanyaMahmutlarKonaklı, bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler listesi...

ALANYA MERKEZ
GÜLERYÜZ ECZANESİ 
0(242) 511-90-05 KIZLARPINARI MAH. 4 NOLU SAGLIK OCAGI YANI MIGROS KARSISI
AYYÜCE ECZANESİ 
0(242) 511-15-61 SARAY MAH. BAŞKENT HASTANESİ YANI NO:13 ALANYA
SİNAN ECZANESİ 
0(242) 514-29-28 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇAPRAZI NO: 88/A
MAHMUTLAR
AKSOY ECZANESİ 
0(242) 528-68-73 BARBAROS CAD. MUSTAFA ŞAHİN PARK KARŞISI MİGROS MARKET DOĞUSU NO:9/A
KONAKLI
IRMAK ECZANESİ 
0(242) 565-29-97 TELATIYE MAH. HALYOLU ÜZERI ISTIKLAL CAD. NO:6/D KONAKLI/ALANYA

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