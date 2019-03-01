Alanya'da nöbetçi eczaneler (01.03.2019)

01 MART 2019 Cuma günü Alanya, Mahmutlar, Konaklı,bölgesinde size en yakın olan nöbetçi eczaneler yenialanya.com'da.
ALANYA MERKEZ
SAĞLIK ECZANESİ
0(242) 513-66-67 KADIPASA MAH. IKIZLER SOK. 2 NOLU SAGLIK OCAGI KARSISI
KAMBUROĞLU ECZANESİ
0(242) 513-50-80 ŞEVKET TOKUŞ CAD.25 MTLİK YOL ÜZERİ DENİZBANK YANI AYDOĞAN KUYUMCU KARŞISI
HİDAYET ECZANESİ
0(242) 511-41-51 OBA MAH. FİDANLIK CAD. YENİ BÖLGE HASTANESİ KARŞISI KAHVELAND YANI
MAHMUTLAR
DERİN ECZANESİ
0(242) 528-72-20 ATATÜRK CAD. OKTAY CEBECİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI NO:87
KONAKLI
EFE ECZANESİ
0(242) 565-15-14 ŞARAPSA HAN YANI NO:71/A KONAKLI/ALANYA