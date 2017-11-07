N'olacak bu ilan reklam paraları?

ALANYA Belediye Meclisi bugün toplanıyor.
Saat 14.00'de başlayacak mecliste rutin konuların dışında, gündemi en fazla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yaşanan ilan reklam parası toplama krizinin oluşturacağını öğrendim.
Nedir bu kriz, yeni başlayanlar için biraz bilgi verelim.
Büyükşehir Yasası'nın yürürlüğe girdiği 2014'ün Nisan ayından bu yana, Alanya mücavir sahası içindeki, yani Okurcalar ile Demirtaş Mahallesi arasındaki D-400 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren tüm turistik tesislerin ve irili ufaklı esnafın ilan reklam paralarını Alanya Belediyesi topluyordu.
Sık sık "Büyükşehir gelirlerimize el koyuyor, biz vatandaşa nasıl hizmet götüreceğiz? diye serzenişte bulunan Başkan Yücel, bahse konu ilan reklam paralarının Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanmak istenmesi üzerine geçen ay zehir zemberek açıklamalar yapmış, "Bu gelirimizi de elimizden almak istiyorlar" demişti.
Kriz, batı bölgesindeki bazı otelcilerin Alanya Belediyesi'ne dilekçe vermesiyle ortaya çıktı.
Dilekçede, "2014'ten bu yana ilan reklam paralarını Alanya Belediyesi'ne ödüyorduk. Ama şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesi bize yazı gönderip 'Bundan sonra paraları bize vereceksiniz' diyor. İki arada bir derede kaldık. Paraları kime ödeyeceğiz?" yazıyordu.
Dilekçeden haberdar edilen Başkan Yücel için bardağı taşıran son damla, işte bu dilekçe oldu.
Durumdan basın yoluyla kamuoyunu da haberdar eden Başkan Yücel, "Elimizi kolumuzu bağlamak istiyorlar" diyerek kamuoyu yaratmak istedi, başarılı da oldu.
Ancak gözler bu kez Büyükşehir Yasası'na çevrildi.
Yasada, bazı bölümleri kısmen "ana cadde" olarak gözüken "D-400 Karayolu üzerindeki işletmelerin reklam ilan gelirlerini ilçenin bağlı bulunduğu Büyükşehir Belediyesi toplar" hükmü nedeniyle Alanya Belediyesi'nin eli kolu gerçekten de bağlandı.
Peki şimdi ne olacak?
Kriz çıkalı aşağı yukarı bir ay oldu, paraları kim topluyor, bilen yok!
Bugün Alanya Belediye Meclisi'nin Kasım ayı toplantısı var.
Duyumlarıma göre Başkan Yücel, gündem dışı öneriler bölümünde bu konuyu masaya yatıracak, AKP'li ve CHP'li meclis üyelerinden de destek isteyecek.
Büyükşehir Belediyesi AKP'li olduğu için parti içi disiplin gereği AKP'li meclis üyelerinden destek alması zor görünüyor.
Büyükşehir'in pek çok uygulamasına baştan beri karşı olan CHP'lilerin ise MHP'li Başkan Yücel'e tam destek vermeleri bekleniyor.
Dün bu konuyu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin (ismi bende saklı) üst düzey bir yöneticisine sordum, "Nedir son durum?" dedim, yanıt alamadım.
Ne kadar da üst düzey yönetici olsa da son kararı Belediye Başkanı Menderes Türel'in vereceğini, ancak Türel'e danışıp bilgi aktarabileceğini söyledi.
Alanya Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2014'ün Nisan ayından beri garip bir sürtüşme içerisinde.
Adem Başkan'ın da haklı olduğu noktalar var, Menderes Başkan'ın da.
Alanya'nın menfaatleri için bir orta yol bulunması ise en büyük temennimiz.
Tüm gelirleri elinden alınmış bir Alanya Belediyesi'nin kente sağlıklı hizmet götüremeyeceği aşikâr.
Alanya'nın gelirlerinin 140 kilometre ötedeki Büyükşehir'in alması mantıksız gibi gözüküyor.
Ama ortada bir de yasa var.
Eminim, Alanya'yı çok sevdiğini her fırsatta söyleyen, önümüzdeki seçimde "eğer yeniden aday olursa" Alanya'dan gelecek oylara da ihtiyacı olan Menderes Başkan bu işi yokuşa sürmez, Adem Başkan'ın önünü açar.
Çünkü "ilan reklam" parasının totalde milyonlarca lirayı bulduğu ifade ediliyor.
Alanya'ya sadece milyonlarca liralık altyapı hizmetinin yanı sıra üstyapı olarak Toptancı Hali, Katlı Kavşak, Kadınlar Plajı, Aşevi, Katı Atık Bertaraf Tesisi gibi devasa pek çok proje kazandıran Menderes Başkan'ın, 300 bin nüfuslu Alanya'ya gereken kolaylığı sağlayacağına inancımız tam.
Kriz konusunda Adem Başkan'ın bugün söyleyecekleri, vereceği mesajlar da önemli.
Ortamı germeden, Antalya gibi metropol bir kentin yöneticisi Menderes Başkan'la daha ılımlı bir diyalog sürdürmesi eminim pek çok sorunu da kolaylıkla aşmasına yardımcı olacaktır.