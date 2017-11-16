Muzları emzigden düşürmen

BİLADER hindi Alanya'da açıgdakı muzlar doormaya başladı. Barmaglar doluyoru. Alanya'da hindi gullanılmaayoru emme esgiden muzcular "Emzigden düşme" lafını çog gullanırdı. Muza eyi bagmassan, gövresini eyi vermessen, suyunu vagdında vermessen, muz emzigden düşer. Muz dalının çıgmasına da "Muz doordu" denir. Muz doorsa bile dal ılgıdır gibi kel olur. Barmagları dolmaz, kevki gibi galır bakımsızlıgdan. İşdacıkana muzcular endee işe "Muz emzigden düşdü" deller. Emzigden düşme deyimi Alanya'da yeni dovan çocugların eyi bakımı olmassa da gullanılır. Çocug zayıf olusa "Eyen neci engi ılgıdır gibi, emzigden düşmüş a" deller. Dooran muz da ayni yeni doomuş çocug gibi bişey. Herşey bakım isdeeyoru. Bizim muzlar esgiden açıg havada yetişirdi, hindi muz işini cemakana gaddılar. Açıgda 15-20 kilo çeker muz dalı emme bazı cemakanlardakı muzlar 100 kiloya yakın olurumuş. Engi muzu da 100 kilo yabması goley deel, heralda formonu bas ediyollar. Benim baccada hindiyaadar gördüüm en ağır muz dalı 30 kiloodu. Muza ığrıbıla bakın, emzigden düşürmen emme kilo bassın deyi de ilacı basman. Engi ilaçlara para gabdırman. Amad Emminiz size muz nahıl eyi olur, bi deeversin. Muz bol su isder, bi de gözel davar gövresi isder. Bi de dondurmacagsın. Engi dediglerimi adamakıllı yaparsan muz delirir, dağa çıkar. Ondan soona "A benim çörçilim" deyi keyfine bakarsın. İlacsız, kimyasız muzun dadı da, tütüsü de çog gözel olur. Benden deevermesi.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.